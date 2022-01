Atelier cosmétiques naturels Sennevières, 16 février 2022, Sennevières.

Atelier cosmétiques naturels Sennevières

2022-02-16 – 2022-02-16

Sennevières Indre-et-Loire Sennevières

95 EUR 95 À travers cette journée, c’est Julie qui vous guidera, elle a créé sa marque de “cosm-étiques” qu’elle réalise à partir des plantes aromatiques et médicinales qu’elle cultive et transforme et d’huiles végétales issus de petits producteurs bio, français et dès que possible locaux. Après une reconnaissance des plantes au jardin, un point sur les composants qui constituent les cosmétiques, vous apprendrez à réaliser vos cosmétiques naturels en fonction de vos besoins.

Après une reconnaissance des plantes au jardin, un point sur les composants qui constituent les cosmétiques, vous apprendrez à réaliser vos cosmétiques naturels en fonction de vos besoins.

juliettekrier@gmail.com +33 6 50 02 93 63

Juliette Krier

