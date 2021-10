Guérande Guérande Guérande, Loire-Atlantique ATELIER COSMÉTIQUES Guérande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Venez apprendre à créer vos cosmétiques naturelles et repartez avec. Au programme: mon huile merveilleuse. sante-et-naturel@hotmail.com +33 6 18 42 71 94 http://www.sante-et-naturel.fr/

Guérande, Loire-Atlantique
29 octobre 2021