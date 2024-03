Atelier Cosmétiques Maison des Métiers d’Art Douains, samedi 6 avril 2024.

Atelier Cosmétiques Maison des Métiers d’Art Douains Eure

Lorsque Delphine Guillemarre a commencé à formuler ses propres recettes et à envisager son entreprise de cosmétiques, elle a naturellement décidé qu’elle allierait un engagement écologique et solidaire forts à un acte écoresponsable.

En créant La Belle Verte, l’artisane a donc pris le parti d’utiliser des ingrédients biologiques produits en France. Les contenants sont au maximum à base de matériaux recyclables ou recyclés.

L’artisane choisit de faire participer les acteurs locaux, en développant notamment un partenariat avec l’IME de Beaumesnil, dont les jeunes ont en charge l’étiquetage des produits.

Le commerce de proximité est également privilégié pour la vente des produits.

La belle verte défend toutes ces valeurs avec des produits sans pour le corps et l’environnement.

Atelier

Delphine Guillemarre de La Belle Verte vous propose un atelier cosmétique dans lequel vous apprendrez à réaliser cinq produits pour le corps et le visage avec des produits naturels et des valeurs écoresponsables biens encrées dans l’esprit de la belle verte.

Au programme Lotion tonique pour le visage, masque de soin visage, exfoliant visage et corps, sérum vontour des yeux et galets effervescents.

Repartez avec vos produits cosmétiques et les recettes…

Public À partir de 12 ans.

Tarif 38 €

Lorsque Delphine Guillemarre a commencé à formuler ses propres recettes et à envisager son entreprise de cosmétiques, elle a naturellement décidé qu’elle allierait un engagement écologique et solidaire forts à un acte écoresponsable.

En créant La Belle Verte, l’artisane a donc pris le parti d’utiliser des ingrédients biologiques produits en France. Les contenants sont au maximum à base de matériaux recyclables ou recyclés.

L’artisane choisit de faire participer les acteurs locaux, en développant notamment un partenariat avec l’IME de Beaumesnil, dont les jeunes ont en charge l’étiquetage des produits.

Le commerce de proximité est également privilégié pour la vente des produits.

La belle verte défend toutes ces valeurs avec des produits sans pour le corps et l’environnement.

Atelier

Delphine Guillemarre de La Belle Verte vous propose un atelier cosmétique dans lequel vous apprendrez à réaliser cinq produits pour le corps et le visage avec des produits naturels et des valeurs écoresponsables biens encrées dans l’esprit de la belle verte.

Au programme Lotion tonique pour le visage, masque de soin visage, exfoliant visage et corps, sérum vontour des yeux et galets effervescents.

Repartez avec vos produits cosmétiques et les recettes…

Public À partir de 12 ans.

Tarif 38 € .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-04-06 18:00:00

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon

Douains 27120 Eure Normandie

L’événement Atelier Cosmétiques Douains a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération