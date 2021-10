Guérande Café Saint-Michel,9 Faubourg Saint-Michel,44350 Guérande,France Guérande Atelier Cosmétiques Café Saint-Michel,9 Faubourg Saint-Michel,44350 Guérande,France Guérande Catégorie d’évènement: Guérande

Venez apprendre à créer vos cosmétiques naturels et repartez avec ! Au programme : shampoing solide.

Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T20:00:00

