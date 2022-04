Atelier cosmétiques au naturel – Ferme-musée du Cotentin

2022-08-04 16:00:00 – 2022-08-04 Avec Nathalie Travert, apprenez à fabriquer vos produits cosmétiques à base d’ingrédients naturels.

Chacun repart avec ses produits.

