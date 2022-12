Atelier cosmétique Valence-en-Poitou Valence-en-Poitou Catégories d’évènement: Valence-en-Poitou

Vienne

Atelier cosmétique Valence-en-Poitou, 21 décembre 2022, Valence-en-Poitou . Atelier cosmétique 5 place de la Marne L’Ouvre – boîtes Valence-en-Poitou Vienne L’Ouvre – boîtes 5 place de la Marne

2022-12-21 – 2022-12-21

L’Ouvre – boîtes 5 place de la Marne

Valence-en-Poitou

Vienne Découvrez comment faire ses propres cosmétiques (crème visage, shampooing, déodorant…) Maîtrisez ce que vous mettez sur votre corps avec des produits plus sains et sans additifs nocifs !

Sur réservation

30€/participant +33 6 42 93 90 08 L’Ouvre – boîtes 5 place de la Marne Valence-en-Poitou

