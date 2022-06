ATELIER COSMÉTIQUE : SÉRUM ET CRÈME VISAGE AUX PLANTES

2022-07-09 – 2022-07-09 A Châteauvillain, apprivoisez la nature et ses bienfaits avec Alexandra HENRISSAT, naturopathe, « Chemin d'Essences ». Cet atelier débutera par une partie théorique sur la physiologie et les besoins de la peau. Vous découvrirez les propriétés des huiles végétales et de macération solaire, des beurres, des extraits de plantes, des fleurs de Bach, des hydrolats et des huiles essentielles en phyto-cosmétique et vous apprendrez à les utiliser comme actifs pour formuler vos produits au naturel. Puis vous réaliserez votre sérum et votre crème en fonction de vos besoins et de vos envies. Chaque participant repartira avec ses produits, ses recettes, des documents pédagogiques en lien avec le thème abordé et de nombreux conseils personnalisés.

