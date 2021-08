Atelier cosmétique produit de la ruche Assat, 12 septembre 2021, Assat.

Atelier cosmétique produit de la ruche 2021-09-12 09:30:00 – 2021-09-12 12:00:00 Jardin-verger 3 Route du Bois

Assat Pyrénées-Atlantiques Assat

55 55 EUR J’apprends à fabriquer un baume fondant à la cire d’abeille, au miel et au citron, des gommes à la propolis, un dentifrice menthe-propolis, un exfoliant pour le visage à base de miel et de maïs.

Et tout cela, dans le respect de votre peau avec des ingrédients sains, au cours d’un moment de détente, et de façon écologique et économique. Repartez avec les produits que vous aurez confectionnés au cours de l’atelier et un carnet de recettes.

+33 6 15 57 93 39

