ATELIER COSMÉTIQUE NATURELLE AU JARDIN CAMIFOLIA

2022-11-09 15:00:00 – 2022-11-09 17:00:00 8.5 8.5 EUR Vous serez guidés pas à pas dans la confection de vos cosmétiques, avec la création d’un baume. Chaque conception de produit sera appuyée par des explications sur les matières utilisées. A la fin de l’atelier, repartez avec les produits (n’oubliez pas d’apporter des contenants) que vous aurez réalisés et les recettes. Sur réservation – A partir de 12 ans L’équipe d’animation vous propose d’apprendre les bases de la cosmétique bio maison. contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr +33 2 41 49 84 98 http://jardin-camifolia.com/ Vous serez guidés pas à pas dans la confection de vos cosmétiques, avec la création d’un baume. Chaque conception de produit sera appuyée par des explications sur les matières utilisées. A la fin de l’atelier, repartez avec les produits (n’oubliez pas d’apporter des contenants) que vous aurez réalisés et les recettes. Sur réservation – A partir de 12 ans dernière mise à jour : 2022-03-11 par

