Atelier cosmétique naturelle, 27 juillet 2022

2022-07-27 – 2022-07-27 Réalisation de masques de beauté à base d’argile cosmétique. Recettes, essais, l’argile cosmétique n’aura plus de secret pour vous ! Vous repartez avec votre masque à essayer à la maison. Atelier à partir de 12 ans.

Sur réservation.

13€ / adulte ; 10€ / adolescent.

