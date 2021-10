Genève Salle du Multatuli Genève Atelier cosmétique naturel spécial Noël Salle du Multatuli Genève Catégorie d’évènement: Genève

Salle du Multatuli, le samedi 18 décembre à 14:00

Participez à notre atelier cosmétique naturel pour le plaisir des Fêtes ! Lors de cet atelier, vous fabriquerez 2 produits cosmétiques fait maison, que vous pourrez offrir à vos proches pour un cadeau de Noël unique et fait main : – Un spray d’ambiance ”Esprit de Noël” aux notes douces et épicées qui invite au bien-être pour une ambiance chaleureuse et réconfortante – Un savon de Noël ou une bombe effervescente pour le bain qui offre un moment de détente, tout en laissant la peau douce et veloutée Infos & inscription ici : [[https://art-du-cosmetique.com/produit/atelier-cosmetique-special-noel/](https://art-du-cosmetique.com/produit/atelier-cosmetique-special-noel/)](https://art-du-cosmetique.com/produit/atelier-cosmetique-special-noel/) Au plaisir de partager cet atelier avec vous ! _Atelier soutenu par le Service Agenda 21 -Ville durable de la Ville de Genève_ _Association L’Art du Cosmétique au Naturel_

Nombre limité de participants (adultes), sur réservation au prix promotionnel de 37.80CHF

Samedi 18 décembre 2021 à 14h, réalisez des cadeaux fait maison qui ont du sens en participant à notre atelier cosmétique spécial Noël ! Salle du Multatuli Rue de Montbrillant 16, 1201 Genève

