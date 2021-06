Atelier cosmétique naturel Au Temps des Cerises Châteaubourg, 26 juin 2021-26 juin 2021, Châteaubourg.

Atelier cosmétique naturel Au Temps des Cerises 2021-06-26 – 2021-06-26 Au temps des cerises La Cour des Artiste 9 Rue de Paris

Châteaubourg 35220

ATELIER COSMÉTIQUE samedi 26 juin à partir de 10h30 avec la Fabrik’ à Bulles chez Au Temps des Cerises. Au cours de cet atelier, on vous propose de venir échanger autour de la cosmétique naturelle, de partager des connaissances et des astuces pour la mise en place de rituel bien-être adapté à votre type de peau (à refaire chez soi très facilement), d’échanger sur l’utilisation d’huiles végétales, d’huiles essentielles, d’argiles…

Nous réaliserons une crème pour le visage (à partir d’ingrédients naturels) et vous repartirez avec à la fin de l’atelier. L’atelier est accessible à tous et toutes, il n’y a pas de connaissances préalables à avoir. Il est adapté aux enfants à partir de 12 ans (sous la responsabilité d’un.e adulte). L’ atelier sera accompagné d’une boisson et de deux gâteaux au choix. Le tarif est de 25€/personne, afin d’assurer un atelier convivial, le nombre de place est limité à 6 personnes. Pour valider votre réservation, merci de régler votre atelier directement auprès d’Emilie, les jours précédents la date de l’atelier à l’épicerie (02 23 37 10 06).

+33 2 23 37 10 06

ATELIER COSMÉTIQUE samedi 26 juin à partir de 10h30 avec la Fabrik’ à Bulles chez Au Temps des Cerises. Au cours de cet atelier, on vous propose de venir échanger autour de la cosmétique naturelle, de partager des connaissances et des astuces pour la mise en place de rituel bien-être adapté à votre type de peau (à refaire chez soi très facilement), d’échanger sur l’utilisation d’huiles végétales, d’huiles essentielles, d’argiles…

Nous réaliserons une crème pour le visage (à partir d’ingrédients naturels) et vous repartirez avec à la fin de l’atelier. L’atelier est accessible à tous et toutes, il n’y a pas de connaissances préalables à avoir. Il est adapté aux enfants à partir de 12 ans (sous la responsabilité d’un.e adulte). L’ atelier sera accompagné d’une boisson et de deux gâteaux au choix. Le tarif est de 25€/personne, afin d’assurer un atelier convivial, le nombre de place est limité à 6 personnes. Pour valider votre réservation, merci de régler votre atelier directement auprès d’Emilie, les jours précédents la date de l’atelier à l’épicerie (02 23 37 10 06).

dernière mise à jour : 2021-06-14 par