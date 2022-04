Atelier cosmétique Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Atelier cosmétique Montluçon, 21 mai 2022, Montluçon. Atelier cosmétique Office de tourisme vallée cœur de France 67 ter boulevard de Courtais Montluçon

2022-05-21 – 2022-05-21 Office de tourisme vallée cœur de France 67 ter boulevard de Courtais

Montluçon Allier Montluçon Allier Profitez d’un moment complice parent-enfant en fabriquant vous même vos produits cosmétiques. contact@valleecoeurdefrance.fr http://www.valleecoeurdefrance.fr/ Office de tourisme vallée cœur de France 67 ter boulevard de Courtais Montluçon

dernière mise à jour : 2022-04-01 par OTI Vallée du Coeur de France Allier Tourisme – source : Apidae TourismeAllier Tourisme – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse Office de tourisme vallée cœur de France 67 ter boulevard de Courtais Ville Montluçon lieuville Office de tourisme vallée cœur de France 67 ter boulevard de Courtais Montluçon Departement Allier

Montluçon Montluçon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlucon/

Atelier cosmétique Montluçon 2022-05-21 was last modified: by Atelier cosmétique Montluçon Montluçon 21 mai 2022 Allier Montluçon

Montluçon Allier