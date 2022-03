Atelier “cosmétique” Méjannes-le-Clap, 19 juillet 2022, Méjannes-le-Clap.

Méjannes-le-Clap Gard

Vous apprendrez à faire vos macérâts et teintures mères , et nous le transformerons en baume ! C’est du 100% locale et respectueux du vivant ! Avec Amélie de l’Association Bâtir vivant Rendez-vous mardi 19 juillet dès 17h30! Durée : 2h – Dès 12 ans – Salle Famille Plus Tarif : 11€/personne et tarif famille : 9€/personne (dès 2 personnes inscrites de la même famille)Réservations et informations à l’Office de Tourisme : 04 66 24 42 41

