Saint-Pierre-Quiberon Saint-Pierre-Quiberon Morbihan, Saint-Pierre-Quiberon Atelier Cosmétique Maison Saint-Pierre-Quiberon Saint-Pierre-Quiberon Catégories d’évènement: Morbihan

Saint-Pierre-Quiberon

Atelier Cosmétique Maison Saint-Pierre-Quiberon, 27 novembre 2021, Saint-Pierre-Quiberon. Atelier Cosmétique Maison Rue Curie Centre Culturel Saint-Pierre-Quiberon

2021-11-27 – 2021-11-27 Rue Curie Centre Culturel

Saint-Pierre-Quiberon Morbihan Saint-Pierre-Quiberon Samedi 27 novembre, dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, AQTA vous propose de participer à 2 ateliers gratuits « cosmétiques maison ! « , animés par les fées feuilles de 14h à 16h ou de 16h30 à 18h30 au 1er étage du Centre Culturel.Ouvert à partir de 14 ans, sur réservation au 02.97.52.39.39, place limitée. Pass sanitaire obligatoire. +33 2 97 52 39 39 Samedi 27 novembre, dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, AQTA vous propose de participer à 2 ateliers gratuits « cosmétiques maison ! « , animés par les fées feuilles de 14h à 16h ou de 16h30 à 18h30 au 1er étage du Centre Culturel.Ouvert à partir de 14 ans, sur réservation au 02.97.52.39.39, place limitée. Pass sanitaire obligatoire. Droits gérés

Rue Curie Centre Culturel Saint-Pierre-Quiberon

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Saint-Pierre-Quiberon Autres Lieu Saint-Pierre-Quiberon Adresse Rue Curie Centre Culturel Ville Saint-Pierre-Quiberon lieuville Rue Curie Centre Culturel Saint-Pierre-Quiberon