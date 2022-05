Atelier cosmétique maison avec Cosmaé et Mespetitssoinsfaitsmain ! Saint-Thonan Saint-Thonan Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Thonan Finistère Saint-Thonan Envie de vous lancer dans la cosmétique maison ? Cosmaé vous propose un atelier cosmétique animé par la créatrice de contenu Léa de mespetitssoinsfaitsmain !?? RDV le 7 mai prochain de 10h à 13h à Saint-Thonan !?? Au programme, 3 recettes cosmétiques à fabriquer :

– Une crème hydratante

– Un savon solide

– Un gel nettoyant visage Atelier à la demi-journée pour 35 € : matériels et ingrédients cosmétiques fournis!?? En solo, en duo en trio inscrivez-vous rapidement à adv@cosmae.com ne trainez pas les places sont limitées !?? Cosmaé, c’est la marque locale qui vous permet d’apprendre à fabriquer vos produits cosmétiques à la maison. Fabricant d’ingrédients et produits cosmétiques En résumé :

-Le 07 mai 2022

-249 impasse du marais à Saint-Thonan (29800)

-de 10h à 13h

-3 recettes

-35€ ( formation, matériel et ingrédient inclus )

