Atelier Cosmétique “Les ESSENTIELS du QUOTIDIEN” Hôtel Mercure Valence Sud Valence, samedi 16 mars 2024.

Atelier Cosmétique “Les ESSENTIELS du QUOTIDIEN” Hôtel Mercure Valence Sud Valence Drôme

CONFECTIONNEZ VOTRE ROUTINE HYGIÈNE & SOIN DU QUOTIDIEN

Animé par Stéphane Wiest

Allez à l’essentiel et confectionnez votre routine hygiène et soin naturel, efficace et écologique.

EUR.

Hôtel Mercure Valence Sud 2 Rue de Chantecouriol

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ateliers.cos@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 09:30:00

fin : 2024-03-16 12:00:00



L’événement Atelier Cosmétique “Les ESSENTIELS du QUOTIDIEN” Valence a été mis à jour le 2024-01-23 par Valence Romans Tourisme