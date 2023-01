Atelier cosmétique DIY Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel Catégories d’Évènement: Aube

Aube Samedi 11 février : ERVY LE CHATEL – Atelier cosmétique baume solide en forme de cœur « Saint Valentin ». De 10h à 11h30 à la Médiathèque Thibaud de Champagne. Ateliers thématiques 6 DUO enfant/adulte pris en charge par le département dans le cadre du dispositif « Bibliothèques Vertes ». Contact : +33 (0)3 25 81 64 32 – mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr +33 3 25 81 64 32 Ambre Cnudde

