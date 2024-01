ATELIER COSMETIQUE DIY: CRÈME / LAIT POUR LE CORPS PERSONNALISÉ Maul Pornic, samedi 27 janvier 2024.

ATELIER COSMETIQUE DIY: CRÈME / LAIT POUR LE CORPS PERSONNALISÉ Maul Pornic Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 15:00:00

fin : 2024-01-27 17:00:00

Atelier cosmétique DIY: crème / lait pour le corps personnalisé

Réalisez votre crème pour le corps sur mesure.

Apprenez la technique de l’émulsion.

Choisissez les ingrédients et la texture en fonction de votre peau et vos envies.

Repartez avec votre crème / lait pour le corps, sa recette et de nombreuses astuces.



Maul 2 La Corbeillère

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire perrine@sine-cosmetiques.fr



