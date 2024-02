ATELIER COSMÉTIQUE DIY: BAUME DÉODORANT ET LAIT CORPS Maul Pornic, samedi 1 juin 2024.

Apprenez à réaliser vous-même votre crème corps et votre baume déodorant

Cet atelier cosmétique maison crème corps de 2 heures vous permettra de découvrir le monde de la cosmétique naturelle et d’apprendre à formuler la crème pour le corps ainsi que le baume déodorant qui répondra à vos besoins.

Apprenez la technique de l’émulsion et les différentes étapes pour réussir votre crème pour le corps.

Choisissez la texture: lait, crème légère ou onctueuse… Réalisez un baume déodorant à la fois efficace, respectueux de votre peau et votre santé.

Comment se déroule un atelier cosmétique?

initiation aux bonnes pratiques de fabrication.

présentation des différents ingrédients et de leurs propriétés: émulsifiants, hydrolats (eaux florales), huiles végétales, actifs, huiles essentielles.

comprendre la technique de l’émulsion.

échanges, conseils posez toutes les questions que vous voulez !

choix des ingrédients et de la texture selon votre peau et vos envies.

formulation et réalisation de votre crème corps et baume déodorant.

A qui s’adresse l’atelier cosmétique ?

Cet atelier est adapté à tous niveaux, débutants, passionnés, professionnels…

Adultes et enfants à partir de 10 ans.

Informations pratiques

Le nombre de places est limité

Lieu de rendez-vous sera communiqué à l’inscription

Ingrédients et le matériel nécessaires sont fournis

Réservation en ligne ou par téléphone

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 15:00:00

fin : 2024-06-01 17:00:00

Maul 2 La Corbeillère

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire perrine@sine-cosmetiques.fr

L’événement ATELIER COSMÉTIQUE DIY: BAUME DÉODORANT ET LAIT CORPS Pornic a été mis à jour le 2024-02-15 par eSPRIT Pays de la Loire