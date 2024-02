ATELIER COSMÉTIQUE DIY: BAUME À LÈVRES ET CRÈME POUR LES MAINS Maul Pornic, samedi 23 mars 2024.

Apprenez à réaliser vous-même votre crème corps et votre baume déodorant.

Soins tout doux de l’hiver baume à lèvres et crème pour les mains: vos indispensables pour protéger vos lèvres et vos mains des agressions du vent, du froid, du lavage quotidien des mains… Des huiles et beurres végétaux bio, du gel d’aloé vera… De quoi nourrir et réparer votre peau durablement !

Le temps de cet atelier, apprenez à formuler un baume à lèvres et une crème pour les mains personnalisées.

Repartez avec votre réalisation, le livret recette et de nombreuses astuces!

Comment se déroule un atelier cosmétique?

initiation aux bonnes pratiques de fabrication.

présentation des différents ingrédients et de leurs propriétés: émulsifiants, hydrolats (eaux florales), huiles végétales, actifs, huiles essentielles.

comprendre la technique de l’émulsion.

échanges, conseils posez toutes les questions que vous voulez !

choix des ingrédients et de la texture selon votre peau et vos envies.

formulation et réalisation de votre crème corps et baume déodorant.

10% de remise sur la boutique le jour de l’atelier.

A qui s’adresse l’atelier cosmétique ?

Cet atelier est adapté à tous niveaux, Débutants, passionnés, professionnels…

Adultes et enfants à partir de 10 ans.

Informations pratiques

Le nombre de places est limité

Lieu de rendez-vous sera communiqué à l’inscription

Ingrédients et le matériel nécessaires sont fournis

Réservation en ligne ou par téléphone

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 15:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

Maul 2 La Corbeillère

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire perrine@sine-cosmetiques.fr

