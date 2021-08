Atelier cosmétique: Crème de douche & Baume capillaire Salle du Multatuli, 11 septembre 2021, Genève.

Salle du Multatuli, le samedi 11 septembre à 14:00

Venez participer **samedi 11 septembre 2021** à un **atelier cosmétique 100% naturel et exotique** ! Au programme : – Une **crème de douche** qui nettoie et adoucit la peau – Un **baume capillaire** qui nourrit et embellit les cheveux Une irrésistible invitation au voyage et à l’éveil des sens avec ces 2 produits cosmétiques fait maison ! **Infos & inscription ici :** [**[https://art-du-cosmetique.com/atelier-cosmetique-creme-de-douche-baume-capillaire/](https://art-du-cosmetique.com/atelier-cosmetique-creme-de-douche-baume-capillaire/)**](https://art-du-cosmetique.com/atelier-cosmetique-creme-de-douche-baume-capillaire/) Au plaisir de partager cet atelier avec vous ! _Association L’Art du Cosmétique au Naturel_

Nombre limité de participants (adultes), sur réservation au prix de 42CHF

Salle du Multatuli Rue de Montbrillant 16, 1201 Genève Genève Grottes et Saint-Gervais



