Salle du Multatuli, Rue de Montbrillant 16, 1201 Genève, le samedi 20 mars à 14:00

Lors de cet atelier, venez fabriquer votre propre soin cocooning naturel : **un beurre corporel au karité** qui nourrit et hydrate la peau en profondeur. Durant cet atelier, vous serez guidé·e pas à pas dans la confection de ce produit cosmétique grâce à une recette simple, tout en recevant des explications sur les ingrédients utilisés et leurs propriétés. Tous les ingrédients employés sont naturels et biologiques. Vous aurez la possibilité de personnaliser votre cosmétique en fonction de vos goûts et envies avec les différentes huiles essentielles proposées (clémentine, lavande, myrte citronnée). À la fin de l’atelier, vous repartirez fièrement avec votre création et le savoir-faire pour pouvoir reproduire le produit chez vous ! **Infos et inscription sur :** [**[https://art-du-cosmetique.com/beurre-corporel-au-karite/](https://art-du-cosmetique.com/beurre-corporel-au-karite/)**](https://art-du-cosmetique.com/beurre-corporel-au-karite/) Au plaisir de partager avec vous cet atelier !

Nombre limité de participants (adultes), sur réservation au prix de 40CHF

2021-03-20T14:00:00 2021-03-20T15:00:00

