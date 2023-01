Atelier cosmétique baume à lèvres Troyes Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Troyes

Atelier cosmétique baume à lèvres Troyes, 18 février 2023, Troyes . Atelier cosmétique baume à lèvres Mademoiselle Vrac Troyes Aube

2023-02-18 14:30:00 – 2023-02-18 Troyes

Aube 25 Eur lesateliersdecorentine@gmail.com +33 6 61 49 18 59 Les Ateliers de Corentine

Troyes

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Aube, Troyes Autres Lieu Troyes Adresse Mademoiselle Vrac Troyes Aube Ville Troyes lieuville Troyes Departement Aube

Troyes Troyes Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troyes/

Atelier cosmétique baume à lèvres Troyes 2023-02-18 was last modified: by Atelier cosmétique baume à lèvres Troyes Troyes 18 février 2023 Aube Mademoiselle Vrac Troyes Aube Troyes

Troyes Aube