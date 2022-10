Atelier cosmétique, 29 octobre 2022, .

Atelier cosmétique



2022-10-29 – 2022-10-29

EUR 30 Découvrez comment faire vos propres cosmétiques (déodorant, shampooing, crème visage…).

Maîtrisez ce que vous mettez sur votre corps avec des produits plus sains et sans additifs nocifs.

Vous découvrirez un savoir – faire et repartirez avec vos produits que vous aurez réalisés de A à Z.

Vous pourrez les refaire chez vous, plus besoin d’acheter !

Réservations et informations : Merveille des sens – 06 42 93 90 08

