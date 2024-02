ATELIER COSMÉSTIQUE DIY: CRÈME VISAGE SUR MESURE Maul Pornic, samedi 30 mars 2024.

Atelier cosmétique DIY (Do It Yourself) crème visage sur mesure

Vous avez toujours voulu apprendre à faire vos cosmétiques vous-même. Perrine vous emmène à la découverte de son atelier.

Apprenez la technique de l’émulsion et réalisez votre crème pour le visage.

Vous pourrez choisir les ingrédients et la texture de votre crème en fonction de votre peau et de vos envies.

Repartez avec votre crème visage, sa recette et de nombreuses astuces.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 15:00:00

fin : 2024-03-30 17:00:00

Maul 2 La Corbeillère

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire perrine@sine-cosmetiques.fr

L’événement ATELIER COSMÉSTIQUE DIY: CRÈME VISAGE SUR MESURE Pornic a été mis à jour le 2024-02-09 par eSPRIT Pays de la Loire