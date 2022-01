Atelier Corps humain Exploradôme Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Les enfants découvrent le corps humain, sa composition et les « couches » qui le constituent : la peau, le sang, les muscles, le squelette. Ils sont amenés à découvrir et expérimenter, en observant par exemple du sang au microscope, mais aussi un squelette et des radios.

Réservations obligatoires en ligne, 15€

Tu souhaites en connaître davantage sur le corps humain et l’anatomie ? Observe un squelette, du sang au microscope ou découvre des radios pour comprendre le fonctionnement et la composition du corps. Exploradôme 18 Avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Centre Ville Val-de-Marne

2022-02-28T16:00:00 2022-02-28T18:00:00

