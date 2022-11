Atelier : Corps dansé Morlaix, 3 décembre 2022, Morlaix.

2022-12-03 14:00:00 – 2022-12-03 16:30:00

Atelier Corps dansé avec Oriane Germser.

Le corps mouvant et dansant dans l’espace urbain ouvre un espace de réflexion au­tour de notre environnement et notre capacité à l’habiter autrement. Par le biais de notre imaginaire et de notre poésie instinctive, l’atelier nous autorise à faire un pas de côté, via le mouvement, l’émotion ou l’E(motion).

Il permet de faire corps avec l’architecture, mettant du coeur et de l’organique dans des paysages symboles de travail et de société hyper-active ; et nous autorise à les traverser avec le rythme qui nous convient. Ainsi, le corps dans sa présence poétique fait résonner l’architecture et le lieu autrement ; et, de manière très intime, trans­forme finalement ces espaces, le temps d’une échappée.

Prévoir une tenue chaude et confortable

lesmoyensdubord.mdb@gmail.com +33 2 98 88 25 62 http://www.lesmoyensdubord.fr/temps-fort-1/

La Manu – Les Moyens du Bord 41 Quai du Léon – Cour des artistes Morlaix

