les abat-jour en pleine lumière 27 mars – 2 avril ATELIER CORINNE G

Corinne est tapissière d’ameublement et abat-jouriste. Son univers c’est le tissu et les confections sur-mesure. Passionnée par son métier d’abat-jouriste, elle met en lumière les intérieurs.

Les luminaires ont 2 fonctions : donner une ambiance particulière grâce à une luminosité adaptée et apporter un élément de décor qui donne une singularité et du caractère au lieu de vie. Corinne travaille le tissu tendu et le polyphane, 2 techniques qui permettent de réaliser tous types de style.

Corinne vous accueillera dans son atelier du 27 mars au 2 avril de 10H00 à12H00 et de 14H00 à 19H00 pour vous faire découvrir son travail. Elle échangera avec le public sur les différentes techniques utilisées pour réaliser des d’abat-jour et expliquera les différentes étapes de la réalisation.

A Josselin, Petite Cité de Caractère

ATELIER CORINNE G 2B place Beaufait Josselin 56120 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « ateliercorinneg@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0674812160 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/atelier_corinne_g/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100078685800520 »}]

Corinne GUITTON