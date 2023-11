Poésie chantée- chanson poétique Atelier CORIANDRE Montreuil, 12 novembre 2023, Montreuil.

Poésie chantée- chanson poétique Dimanche 12 novembre, 19h00 Atelier CORIANDRE P.A.F : 10€ Minimum souhaité

Bielka et David André-Hesme chanteront les poètes, bardes et troubadours d’ici et d’ailleurs.

Dans un deuxième temps, la scène sera aussi ouverte aux amoureux de la poésie qui souhaiteront se joindre à nous pour chanter, lire ou dire quelques poèmes de leur choix.

…Et la soirée se terminera avec le traditonnel pot convivial autour de ce que nous apporterons à boire et à grignoter

Atelier CORIANDRE 86 rue Gaston Lauriau Montreuil 93100 Jean-Moulin – Beaumonts Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « bielkabielka@hotmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T19:00:00+01:00 – 2023-11-12T22:30:00+01:00

BIELKA – David ANDRE-HESME

André Lejarre