Seine-Saint-Denis initiation au chant polyphonique Atelier Coriandre Montreuil, 4 novembre 2023, Montreuil. initiation au chant polyphonique 4 et 5 novembre Atelier Coriandre 90€ le week-end Plaisir de résonner en choeur , travail sur la respiration, jeux vocaux, transmission à l’oreille de chants du monde.

Aucune connaissance musicale n'est requise. Atelier Coriandre 86 rue Gaston Lauriau 93100 Montreuil

2023-11-04T14:00:00+01:00 – 2023-11-04T18:00:00+01:00

