Soirée musicale à l’Atelier Coriandre Atelier Coriandre Montreuil, 15 octobre 2023, Montreuil.

Soirée musicale à l’Atelier Coriandre Dimanche 15 octobre, 19h00 Atelier Coriandre Entrée libre au chapeau

BIELKA et SOULIKO accompagnées de Pierre Bluteau à la guitare et d’invités surprises vous emmèneront en chansons du Caucase à l’Amérique du Sud, en passant par notre vieille Europe de l’Est et notre terre d’accueil, la France.

« La musique est la Colombe de la Paix, les musiciens, ce sont ses ailes »

Atelier Coriandre 86 rue Gaston Lauriau 93100 Montreuil Montreuil 93100 Jean-Moulin – Beaumonts Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « bielkabielka@hotmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.bielka.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T19:00:00+02:00 – 2023-10-15T22:00:00+02:00

2023-10-15T19:00:00+02:00 – 2023-10-15T22:00:00+02:00

Chants du Monde

André Lejarre