Atelier "Coquillages et pierres percés" Brassempouy, 26 avril 2022

PréhistoSite de Brassempouy 404 rue du musée Brassempouy

2022-04-26

Brassempouy Landes Brassempouy

Fabriquez votre perle en pierre à la mode préhistorique !

A l’aide d’un outil en silex et d’un polissoir en grès façonnez votre perle en pierre tendre (talc) comme celles découvertes en Nouvelle-Aquitaine.

En plus de votre perle, réalisez votre cordon en fibres végétales afin d’achever votre parure.

Percez des coquillages avec les techniques utilisées à la Préhistoire. Vous pourrez également participer au projet participatif de création d’un costume préhistorique en cousant vos créations sur un costume en cuir.

Cet atelier est inspiré par l’exposition « Coquillages et pierres percés » présentant de sublimes parures issues des fouilles menées à Brassempouy et en Dordogne.

Pour tous et à toutes à partir de 6 ans.

En supplément du billet d’entrée.

+33 5 58 89 21 73

PréhistoSite de Brassempouy 404 rue du musée Brassempouy

