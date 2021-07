Nîmes Musée des Beaux-Arts Gard, Nîmes Atelier « Copier d’après l’Antique » Musée des Beaux-Arts Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Atelier « Copier d’après l’Antique » Musée des Beaux-Arts, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Nîmes. Atelier « Copier d’après l’Antique »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des Beaux-Arts

ATELIER « COPIER D’APRÈS L’ANTIQUE » Après la découverte des œuvres de l’exposition « Beau comme l’Antique » les participants s’initieront à la copie d’une œuvre du musée, manière originale de la découvrir et d’évoquer une pratique de l’enseignement artistique. Samedi et dimanche à 10h – Durée 1h30 À partir de 16 ans. Places limitées, réservation au 04 66 76 71 63

À partir de 16 ans, places limitées

Après la découverte des œuvres de l’exposition « Beau comme l’Antique », les participants s’initieront à la copie d’une œuvre du musée, manière originale de la découvrir. Musée des Beaux-Arts Rue de la Cité Foulc, 30000 Nîmes Nîmes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Nîmes Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée des Beaux-Arts Adresse Rue de la Cité Foulc, 30000 Nîmes Ville Nîmes lieuville Musée des Beaux-Arts Nîmes