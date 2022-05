Atelier “copain comme cochon 4-6 ans” Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Atelier “copain comme cochon 4-6 ans”, 9 août 2022, Moulins. Atelier “copain comme cochon 4-6 ans” Musée illustration jeunesse 26 rue voltaire Moulins

2022-08-09 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-09 12:00:00 12:00:00 Musée illustration jeunesse 26 rue voltaire

Moulins 03000 5 5 EUR Atelier conçu autour de l’album: Un monde de cochons de Mario Ramos +33 4 70 35 72 58 Musée illustration jeunesse 26 rue voltaire Moulins

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Moulins Adresse Musée illustration jeunesse 26 rue voltaire Ville Moulins lieuville Musée illustration jeunesse 26 rue voltaire Moulins Departement Allier

Moulins Moulins Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulins/

Atelier “copain comme cochon 4-6 ans” 2022-08-09 was last modified: by Atelier “copain comme cochon 4-6 ans” Moulins 9 août 2022

Moulins Allier