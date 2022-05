Atelier coopération et autonomie

2022-05-21 – 2022-05-21 Atelier sur la coopération en famille, en équipe, dans la vie et de son action sur l'autonomie et le bien-être des individus. Nous explorerons les bienfaits de la coopération et de l'autonomie dans les différents groupes sociaux. A travers des jeux et des mises en situations ludiques nous chercherons ensemble à percevoir les outils pratiques pour une meilleure coopération dans toutes les sphères de la vie. Le but de cet atelier est d'initier à la coopération en prenant toute l'importance de sa propre autonomie au sein d'un groupe, tout comme le respect et le développement de l'autonomie de chacun.

