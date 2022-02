Atelier cookids Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Hermanville-sur-Mer

Atelier cookids Hermanville-sur-Mer, 15 janvier 2022, Hermanville-sur-Mer.

2022-01-15 10:00:00 – 2022-01-15 12:00:00

Hermanville-sur-Mer Calvados Les ateliers Cookids sont des ateliers culinaires animés par des habitants ou des animateurs sur la base de l’échange de savoir faire.

Cette fois, les habitants transmettront des recettes qu’ils adorent. Elles seront simples pour pouvoir les refaire à la maison.

Chaque enfant doit emmener un tablier et un tupperware.

Enfants de 5 à 11ans.

