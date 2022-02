Atelier cookids Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Atelier cookids Hermanville-sur-Mer, 19 février 2022, Hermanville-sur-Mer. Atelier cookids Hermanville-sur-Mer

2022-02-19 10:00:00 – 2022-02-19 12:00:00

Hermanville-sur-Mer Calvados Hermanville-sur-Mer Les ateliers Cookids sont des ateliers culinaires animés par des habitants ou des animateurs sur la base de l’échange de savoir-faire.

Cette fois, les habitants transmettront des recettes qu’ils adorent. Elles seront simples pour pouvoir les refaire à la maison.

Chaque enfant doit emmener un tablier et un tupperware.

Enfants de 5 à 11ans.

