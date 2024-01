Atelier: Conversation en Occitan Achabatz d’entrar ! Médiathèque Tulle, samedi 3 février 2024.

Atelier: Conversation en Occitan Achabatz d’entrar ! Médiathèque Tulle Corrèze

Platusser, clamper, barjaquer, chapler… sont quelques-uns des termes employés en français régional, directement venus de la langue limousine, pour exprimer l’action de discuter et d’échanger, entre amateurs ou passionnés, sur tous les sujets. L’association Balad’Oc Tula propose dès le mois de janvier, un atelier de conversation gratuit, ouvert à tous sans connaissances particulières requises per platussar, clampar, barjacar, claplar ! Vous pourrez partager des histoires, des connaissances, apprendre quelques mots et expressions à utiliser sans modération ! Durée 1h00

Médiathèque Avenue Winston Churchill

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 11:00:00

fin : 2024-02-03



L’événement Atelier: Conversation en Occitan Achabatz d’entrar ! Tulle a été mis à jour le 2024-01-27 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze