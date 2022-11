ATELIER CONTRE L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE : LA GÉNÉRALE MARABILLE Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

Hérouville-Saint-Clair

ATELIER CONTRE L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE : LA GÉNÉRALE MARABILLE Hérouville-Saint-Clair, 20 novembre 2022, Hérouville-Saint-Clair. ATELIER CONTRE L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE : LA GÉNÉRALE MARABILLE

4 Square du Théâtre Café des Images Hérouville-Saint-Clair Calvados Café des Images 4 Square du Théâtre

2022-11-20 11:00:00 11:00:00 – 2022-11-20 17:00:00 17:00:00

Café des Images 4 Square du Théâtre

Hérouville-Saint-Clair

Calvados Lors de ce dimanche, l’association la Générale Marabille vous propose un atelier d’aide à la réparation pour apprendre à réparer ou entretenir un matériel déficient.

La Générale Marabille est une association caennaise qui s’est donné pour objectif de faire évoluer notre rapport aux objets du quotidien et lutte contre l’obsolescence programmée. Bénévolement, les acteurs de la Marabille, des techniciens (électroniciens, électriciens, génies, mécanos, bricoleurs, dépanneurs, obstinés…) vous accompagnent à l’intérieur de vos appareils pour en découvrir le fonctionnement :Atelier d’aide à la réparation de petit électro-ménagerAtelier couture et customisation

Ouvert à tous – Prix libre Lors de ce dimanche, l’association la Générale Marabille vous propose un atelier d’aide à la réparation pour apprendre à réparer ou entretenir un matériel déficient.

La Générale Marabille est une association caennaise qui s’est donné pour objectif de faire évoluer notre rapport aux objets du quotidien et lutte contre l’obsolescence programmée. Bénévolement, les acteurs de la Marabille, des techniciens (électroniciens, électriciens, génies, mécanos, bricoleurs, dépanneurs, obstinés…) vous accompagnent à l’intérieur de vos appareils pour en découvrir le fonctionnement :Atelier d’aide à la réparation de petit électro-ménagerAtelier couture et customisation

Ouvert à tous – Prix libre info@cafedesimages.fr +33 2 14 37 28 60 https://cafedesimages.fr/ Café des Images 4 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair

dernière mise à jour : 2022-11-13 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Hérouville-Saint-Clair Autres Lieu Hérouville-Saint-Clair Adresse Hérouville-Saint-Clair Calvados Café des Images 4 Square du Théâtre Ville Hérouville-Saint-Clair lieuville Café des Images 4 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair Departement Calvados

Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herouville-saint-clair/

ATELIER CONTRE L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE : LA GÉNÉRALE MARABILLE Hérouville-Saint-Clair 2022-11-20 was last modified: by ATELIER CONTRE L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE : LA GÉNÉRALE MARABILLE Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair 20 novembre 2022 4 Square du Théâtre Café des Images Hérouville-Saint-Clair Calvados Calvados Hérouville-Saint-Clair

Hérouville-Saint-Clair Calvados