Création et restauration de vitraux Atelier Contour et transparence, 1 avril 2023, Bellegarde. Création et restauration de vitraux 1 et 2 avril Atelier Contour et transparence Dans le respect des gestes ancestraux, j’aborde avec un grand bonheur les techniques du vitrail traditionnel au plomb, le Tiffany et la peinture sur verre. Je restaure les vitraux, non classés, chahutés par le temps et je crée de nouvelles pièces sur mesure à la demande. Issue du monde de l’architecture d’intérieur, la curiosité m’invite régulièrement à associer les techniques classiques avec des tendances plus modernes, alliant le contemporain et le design aux attentes plus spécifiques de chaque personne. Le fusing, la sérigraphie, les pochoirs, le thermoformage, la gravure et le sablage me permettent ainsi de dépasser les limites parfois conformistes associées à tort à l’art du vitrail.

L'ouverture de l'atelier permettra aux visiteurs d'appréhender un noble savoir-faire ancestral et de découvrir la passion qui m'anime en tant que vitrailliste.

