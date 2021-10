Paris Conservatoire à rayonnement régional de Paris - CRR île de France, Paris Atelier contemporain de Suzanne Giraud Conservatoire à rayonnement régional de Paris – CRR Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier contemporain de Suzanne Giraud Conservatoire à rayonnement régional de Paris – CRR, 3 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 3 janvier 2022

de 14h30 à 17h30

gratuit

Compositrice invitée : Hélène BRESCHAND Salle Gabriel Fauré Atelier contemporain de Suzanne Giraud Compositrice invitée : Hélène BRESCHAND Entrée libre dans la limite des places disponibles et dans le respect des mesures sanitaires. Passe sanitaire obligatoire Concerts -> Autre concert Conservatoire à rayonnement régional de Paris – CRR 14 rue de Madrid Paris 75008 Contact :Conservatoire à rayonnement régional de Paris – CRR 01 44 70 64 00 https://conservatoires.paris.fr/conservatoires/crr Concerts -> Autre concert Musique

Date complète :

2022-01-03T14:30:00+01:00_2022-01-03T17:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Conservatoire à rayonnement régional de Paris - CRR Adresse 14 rue de Madrid Ville Paris lieuville Conservatoire à rayonnement régional de Paris - CRR Paris