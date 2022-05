ATELIER CONTE – RACONTE MOI LES ORPELLIÈRES, 11 juillet 2022, .

ATELIER CONTE – RACONTE MOI LES ORPELLIÈRES

2022-07-11 – 2022-07-11

Julie invite petits et grands à la découverte insolite des Orpellières.

Par le conte et la douceur des peluches, Julie vous fait découvrir la biodiversité du monde marin avec les poissons, les crustacés et autres mollusques ainsi que les animaux du littoral et des zones humides avec l’emblématique Héron cendré et plein d’autres volatiles.

Inscription et réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Béziers.

