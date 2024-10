Atelier conte Médiathèque intercommunale Lanouaille Dordogne

Atelier conte Médiathèque intercommunale Lanouaille, jeudi 17 octobre 2024.

Atelier conte

Médiathèque intercommunale 8 rue du Limousin Lanouaille Dordogne

Il y sera question de découvrir et pratiquer l’art de conter…. mais aussi le théâtre, la lecture théâtralisée, …

Avec Alani de l’association Biblioconte. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-17 19:00:00

fin : 2024-10-17 20:30:00

Médiathèque intercommunale 8 rue du Limousin

Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine asso.biblioconte@gmail.com

L’événement Atelier conte Lanouaille a été mis à jour le 2024-10-07 par Isle-Auvézère

