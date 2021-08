Roubaix Archives nationales du monde du travail Nord, Roubaix Atelier “conte & création” Archives nationales du monde du travail Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Atelier “conte & création” Archives nationales du monde du travail, 18 septembre 2021, Roubaix. Atelier “conte & création”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives nationales du monde du travail

Après l’histoire contée de l’ancienne filature Motte-Bossut aux Archives nationales du monde du travail, les enfants, devenus pour l’occasion artistes-architectes, sont invités à réinventer un élément architectural du lieu : la cheminée. Les adultes accompagnant peuvent assister à l’atelier ou profiter du temps de l’atelier pour visiter l’exposition « Les Gens du rail ».

Réservation obligatoire

Atelier de création artistique autour de l’art du vitrail ou de l’histoire de la filature Motte-Bossut Archives nationales du monde du travail 78 Boulevard du Général Leclerc – 59100 Roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Archives nationales du monde du travail Adresse 78 Boulevard du Général Leclerc - 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville Archives nationales du monde du travail Roubaix