Atelier Conte Bugeat Bugeat BugeatBugeat Catégories d’évènement: Bugeat Bugeat

Corrze

Atelier Conte Bugeat Bugeat, 30 octobre 2022, BugeatBugeat. Atelier Conte 1 Rue de la Mairie

Bugeat Corrze OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac Bugeat

2022-10-30 – 2022-10-30 Bugeat

Corrze 1 Rue de la Mairie Bugeat Corrze Bugeat A 14h30 au foyer rural

Ouvert à tous à partir de 7 ans sur inscription. Tarif 10€, gratuit moins de 10 ans. Apporter un crayon et du papier. Inscription par sms possible en laissant ses coordonnées et âge des participants. L’association des « Amis du Pays de Bugeat » organise un atelier conte mené par le célèbre conteur Michel Galaret. 1 Rue de la Mairie Bugeat Bugeat

dernière mise à jour : 2022-09-22 par OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac

Détails Catégories d’évènement: Bugeat Bugeat, Corrze Autres Lieu Bugeat Bugeat Adresse Bugeat Corrze OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac Bugeat Ville BugeatBugeat lieuville 1 Rue de la Mairie Bugeat Bugeat Departement Corrze

Bugeat Bugeat BugeatBugeat Corrze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bugeatbugeat/

Atelier Conte Bugeat Bugeat 2022-10-30 was last modified: by Atelier Conte Bugeat Bugeat Bugeat Bugeat 30 octobre 2022 Bugeat Bugeat Corrze OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac Corrze

BugeatBugeat Corrze