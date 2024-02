Atelier « Construisons ensemble notre demain » 1er Acte Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon, samedi 10 février 2024.

Atelier « Construisons ensemble notre demain » 1er Acte Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon Eure

Samedi 10 février, de 10h à 13h

A l’heure des résolutions 2024, rejoignez-vous à nous à La Manufacture des Capucins pour une matinée inspirante et pleine de sens, pour trouver ensemble notre rôle à tous, dans la construction du monde de demain !

L’atelier “1er Acte” c’est

un atelier immersif et collaboratif auquel se rendre seul ou à plusieurs

3h d’introspection et d’échanges pour se reconnecter à ses rêves pour soi et pour le monde

✏️ des exercices pour (re)découvrir ses talents et ses aspirations professionnelles

des idées d’actions à faire tout de suite pour s’engager !

Lieu Rendez-vous au Rez-de-chaussée de la Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II, Ecoquartier FIESCHI, 27200 Vernon

Entrée par la grille des travaux partie terrasse en devanture du bâtiment.

GRATUIT & SUR INSCRIPTION (à partir de 16 ans) https://lamanufacturedescapucins.coop/evenements/1eracte2/

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins

Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop

L’événement Atelier « Construisons ensemble notre demain » 1er Acte Vernon a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération