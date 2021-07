Mauléon-Barousse Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées, Mauléon-Barousse Atelier : Construis ta cabane Mauléon-Barousse Mauléon-Barousse Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Mauléon-Barousse

Atelier : Construis ta cabane
2021-08-19 15:00:00 – 2021-08-19 17:00:00
au parc
MAULEON-BAROUSSE
Mauléon-Barousse

Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées Tout en découvrant et respectant la nature, à l’aide d’outils, construis une cabane et son mobilier sur l’île de notre grand parc. Dès 8 ans.

6 et 7 ans accompagné d’un adulte.

Réservation obligatoire. Organisé par l'association Rebelote 65.
maison-des-sources@orange.fr +33 5 62 39 23 85

