[ATELIER] – Construire votre réseau relationnel Espace de quartier Eaux-Vives, 25 avril 2022, Genève.

[ATELIER] – Construire votre réseau relationnel

Espace de quartier Eaux-Vives, le lundi 25 avril à 09:00

Le réseau génère des contacts et des opportunités. ————————————————– Il permet notamment de **développer** son **projet de vie** mais aussi d’**obtenir** des **informations,** de **rompre** l’**isolement** et le silence, de continuer à **apprendre** et **se former,** de **nouer** des **partenariats**, de **communiquer** autour de son activité, d’obtenir une recommandation, d’être mis au courant des opportunités d’emploi etc.. Au terme de cette formation, vous aurez connaissance des bonnes pratiques à utiliser au sein de votre cercle professionnel, pour entretenir votre employabilité et obtenir une recommandation. [**INSCRIVEZ-VOUS ICI**](https://thrive-association.ch/construire-votre-reseau-relationnel/) **THRIVE organise des ateliers carrières animés par des spécialistes en ressources humaines, pionniers dans le recrutement et l’intégration de personnes dans le tissu économique.**

Cet atelier gratuit, vous avez la possibilité de faire un don via notre formulaire d’inscription.

Vous souhaitez découvrir les bonnes pratiques pour développer votre réseau relationnel ? Recevoir des conseils pratiques et entretenir vos relations ?

Espace de quartier Eaux-Vives Rue de Montchoisy 46, 1207 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T09:00:00 2022-04-25T10:30:00