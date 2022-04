Atelier Construction La Lucerne-d’Outremer La Lucerne-d'Outremer Catégories d’évènement: La Lucerne-d'Outremer

La Lucerne-d’Outremer Manche Un atelier pédagogique pour découvrir l’art de bâtir au Moyen-Âge.

Les mardis 12 et 26 juillet & 09 et 23 août 2022.

Une visite guidée ludique avec initiation à la construction au Moyen Age ; à partir de 7 ans. L’atelier consiste en la construction d’un arc roman et d’un arc gothique à taille réelle selon la même technique qu’au Moyen-Âge. Tarif unique 8€/enfant et 8€/accompagnateur.

Sur réservation au 02 33 60 58 98 (nombre de places limité).

Départ à 14h30 : 3/4 d’heure de visite et 3/4 d’heure d’atelier.

